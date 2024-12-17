РИА Новости: Тимур Иванов распределял похищенные деньги на счета родных и жен

«Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что обвиняемый Иванов мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и при иных обстоятельствах, в том числе в другие периоды времени», — следует из материалов суда, с которыми ознакомились журналисты.