Читателям Hi-Tech Mail.Ru предстоит голосовать за «Лучший гаджет 2024 по версии рунета» в период с 15 декабря 2024 года по 15 января 2024 года включительно. От каждого пользователя принимается один голос в каждой номинации. Для сохранения интриги в последнюю неделю голосования его ход будет скрыт. Результаты проект объявит 16 января 2024 года.