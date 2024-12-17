В списке номинантов ведущие бренды производителей смартфонов, компьютеров, телевизоров и прочих гаджетов. В 2024 году на российском рынке кардинально изменилась расстановка сил: многие крупные A-бренды ушли, началась усиленная экспансия китайских производителей. Среди производителей смартфонов отличились Tecno, Infinix, не отстают «старожилы» рынка — OPPO, vivo, Xiaomi. Среди компьютеров появились новые имена: Thunderobot, realme.
Несмотря на обстановку, громкие имена вроде Apple и Samsung для россиян важнее сложностей с покупкой, а параллельных импорт и активность российских магазинов позволили избежать дефицита полюбившихся моделей. Так будет продолжаться и в начале 2024 года. Однако ускоренное развитие новых игроков рынка, повышение качества продукции, возможность официальной гарантии могут постепенно изменить ситуацию.
Читателям Hi-Tech Mail.Ru предстоит голосовать за «Лучший гаджет 2024 по версии рунета» в период с 15 декабря 2024 года по 15 января 2024 года включительно. От каждого пользователя принимается один голос в каждой номинации. Для сохранения интриги в последнюю неделю голосования его ход будет скрыт. Результаты проект объявит 16 января 2024 года.