Какой будет погода в Казахстане 18 декабря

В Абайской области будет без осадков. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, в Жарминском районе порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 23−28 мороза, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Акмолинской области ночью на западе и юге обещают снег, низовая метель, днем на севере, юге, востоке области снег, низовая метель. Ветер южный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20, на севере области временами порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 4−9 мороза.
В Актюбинской области возможен снег, метель. На западе, юге области гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 0−5 мороза.
В Алматинской области осадков не обещают. На юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, востоке области временами порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, в горных районах области 6−11 мороза.
В Атырауской области пройдут осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем на востоке, юго-востоке области низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на востоке, юго-востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на севере, востоке области 28, днем 5−10, на севере, востоке области 13−18 мороза.
В Жамбылской области днем на западе, севере и в горных районах возможны осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза.
В Жетысуской области осадков не обещают. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 мороза, на севере, в центре, горных районах области сильный мороз 22−27 градусов, днем 0−5, на севере, в горных районах области 10−15 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на юге, западе и востоке прогнозируют осадки (преимущественно снег), днем осадки (преимущественно снег). Гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 3 мороза-2 тепла.
В Карагандинской области днем на западе, севере и востоке пройдет снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 20−25 мороза, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
В Костанайской области ночью на западе, юге и севере возможен снег, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель. Днем на юге области гололед. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на западе, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 1−6 мороза.
В Кызылординской области на западе и в центре вероятны осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер южный 9−14, днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 1−6 тепла.
В Мангистауской области ночью на западе, севере и в центре обещают осадки (дождь, снег), днем осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на севере области низовая метель, гололед, на юге, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере области 5 мороза, днем 4−9, на севере области 1 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 5−10 мороза.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге прогнозируют снег, низовая метель. Ветер южный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 4−9 мороза.
В Туркестанской области утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах пройдут осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер юго-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, в горных районах области 12 мороза, днем 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза.
В Улытауской области ночью на севере и в центре возможен небольшой снег, днем снег, низовая метель. На севере, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом юго-восточный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 3−8 мороза.
Погода в мегаполисах.
в г. Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, днем снег, низовая метель. Ветер южный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 4−6 мороза.
в г. Алматы обещают переменную облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 0−2 тепла.
в г. Шымкенте ожидается переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.