Какой будет погода в Казахстане 18 декабря

В Мангистауской области ночью на западе, севере и в центре обещают осадки (дождь, снег), днем осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на севере области низовая метель, гололед, на юге, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере области 5 мороза, днем 4−9, на севере области 1 тепла.