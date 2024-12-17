ЛСП заявил, что планирует сосредоточиться на выпуске синглов

Белорусский музыкант Олег ЛСП в своем Telegram-канале сообщил, что «уже все сказал» в формате альбомов и намерен сосредоточиться на релизе синглов. По словам артиста, он понял, что полноценные пластинки сейчас никому не нужны.
В посте ЛСП уточнил, что отдельные треки набирают больше прослушиваний. В скором времени он обещает выпустить песню с Егором Кридом и несколько композиций, которые должны были войти в студийник этого года. «А полноценный альбом… Может, в 2026-м, может, в 2030-м, а может, и никогда», — написал исполнитель.
Недавно Олег и рэпер GONE.Fludd представили видео на совместный сингл «Ути-пути». Последний на сегодняшний день полноформатник звезды, «Несчастные люди», увидел свет в 2023-м.