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Ассортимент производителя одежды из Ростовской области не изменится

В Союзе торгцентров прокомментировали слухи о закрытии площадок Gloria Jeans на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ассортимент производителя джинсовой одежды не изменится в случае закрытия производства в Ростовской области. Об этом агентству РИА Новости сообщили эксперты ритейла.

Напомним, ранее СМИ заявили, что одно из донских предприятий планирует закрыть некоторые свои площадки, в частности, на территории региона.

— С учетом широкой географии производства маловероятно, что сокращение даже нескольких производств значительно повлияет на ассортимент и наличие товаров в торговой сети, — прокомментировал журналистам вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По словам эксперта, значительную часть одежды производитель сейчас создает за границей, в странах с более низкой стоимостью труда, высокой технологичностью и доступом к сырью. Например, в Индии и Вьетнаме.

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева в свою очередь предположила, что, вероятнее всего, на производстве идет оптимизация.