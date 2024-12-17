Ассортимент производителя одежды из Ростовской области не изменится

Ассортимент производителя джинсовой одежды не изменится в случае закрытия производства в Ростовской области. Об этом агентству РИА Новости сообщили эксперты ритейла.
Напомним, ранее СМИ заявили, что одно из донских предприятий планирует закрыть некоторые свои площадки, в частности, на территории региона.
— С учетом широкой географии производства маловероятно, что сокращение даже нескольких производств значительно повлияет на ассортимент и наличие товаров в торговой сети, — прокомментировал журналистам вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
По словам эксперта, значительную часть одежды производитель сейчас создает за границей, в странах с более низкой стоимостью труда, высокой технологичностью и доступом к сырью. Например, в Индии и Вьетнаме.
Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева в свою очередь предположила, что, вероятнее всего, на производстве идет оптимизация.