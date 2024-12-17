В Краснодаре к 2027 году реконструируют улицу Есенина

В рамках первого этапа на улице построят трехполосную дорогу, оборудуют тротуары, велодорожки, парковки и освещение, а также проведут переустройство коммунальных сетей. Работы охватят также участки улиц Кухаренко и Шолохова. Общая протяженность реконструируемых дорог составит почти 3 км. Завершить первый этап планируют к концу 2025 года.