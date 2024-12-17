Названа дата релиза делюкс-версии посмертного альбома Juice WRLD

Об этом стало известно на хип-хоп-фестивале Rolling Loud в Майами. Состав треков для посмертной пластинки рэпера определили его поклонники путем голосования в сети.
Больше всего голосов получили композиции Rental, Smith & Wesson и Starstruck.
Оригинальный альбом увидел свет 29 ноября, за несколько дней до пятой годовщины смерти Juice WRLD. Недавно вышел клип на песню из студийника Empty Out Your Pockets.
На счету артиста два полноформатника, выпущенных при жизни, и три посмертных. The Party Never Ends должен поставить точку в дискографии музыканта.