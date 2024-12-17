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19-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже трое суток

В Башкирии трое суток разыскивают 19-летнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 19-летнюю Регину Зекерьянову (Хамидуллину). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с 14 декабря, она ушла из дома в деревне Айдакаево в Белокатайском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 155 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-коричневые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в черную болоньевая куртку, светло-коричневые штаны, черные зимние кроссовки и оранжевую вязаную шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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