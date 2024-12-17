19-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже трое суток

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с 14 декабря, она ушла из дома в деревне Айдакаево в Белокатайском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 155 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-коричневые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в черную болоньевая куртку, светло-коричневые штаны, черные зимние кроссовки и оранжевую вязаную шапку.