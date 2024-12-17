Крупные национальные трассы перекроют: В Молдове снимают кино — сообщаем подробности

Движение на некоторых участках национальных дорог 18 и 19 декабря будет перекрыто. Об этом сообщили в Государственной администрации дорог. Причина — съёмки фильма.
В частности, будут действовать следующие ограничения:
18 декабря, с 18:30 до 21:30 — Страшены, участок дороги R1 Кишинёв — Унгены — граница с Румынией, км 23+650 — 32+100, и улица Лунчилор, G82.1 Страшены-M5, км 1+780;
19 декабря, с 01:30 до 05:30 — участок дороги от R6 Кишинёв-Оргеев-Бельцы и улица А. Донич, село Пашканы, L442, км 0+000 — 1+100.