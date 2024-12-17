Карли Рэй Джепсен может написать музыку к мюзиклу «10 причин моей ненависти»

Канадская поп-певица Карли Рэй Джепсен, более всего известная по хиту Call Me Maybe (2011), ведет переговоры, чтобы стать автором саундтрека к бродвейской постановке «10 причин моей ненависти». Над сценарием мюзикла работает режиссер и актриса Лина Данэм («Девочки» (2012−2017)).
Предстоящий проект — театральная адаптация комедийной драмы «10 причин моей ненависти» (1999) с Хитом Леджером и Джулией Стайлз в главных ролях. По сюжету популярная в школе девочка пытается найти парня для своей сестры со сложным характером, чтобы ее саму пустили на свидание. Фильм вольно интерпретирует пьесу Шекспира «Укрощение строптивой» (1592).
Премьера мюзикла планируется в следующем сезоне.
В июле 2023-го Джепсен представила свой седьмой полноформатник The Loveliest Time.