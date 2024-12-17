Карли Рэй Джепсен может написать музыку к мюзиклу «10 причин моей ненависти»

Предстоящий проект — театральная адаптация комедийной драмы «10 причин моей ненависти» (1999) с Хитом Леджером и Джулией Стайлз в главных ролях. По сюжету популярная в школе девочка пытается найти парня для своей сестры со сложным характером, чтобы ее саму пустили на свидание. Фильм вольно интерпретирует пьесу Шекспира «Укрощение строптивой» (1592).