Смогли похоронить лишь спустя год: Абзаково простилось с павшим в СВО Ильнуром Баймухаметовым

С 2015-го года мужчина служил по контракту в седьмой Российской военной базе в Абхазии командиром орудия. С марта по август 2022 года принимал участие в СВО, командовал артиллерийским орудием. Был представлен к награждению Орденом Мужества. В октябре прошлого года снова ушел в зону проведения спецоперации добровольцем. Служил стрелком в штурмовом отряде. Его не стало год назад — 11 декабря 2023-го.