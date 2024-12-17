Смогли похоронить лишь спустя год: Абзаково простилось с павшим в СВО Ильнуром Баймухаметовым

Вчера, 16 декабря, в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Ильнуром Баймухаметовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.
Ильнур Газизович родился в 1985 году в Абзаково, окончил местную школу. Учился в Стерлитамакском колледже физической культуры, управления и сервиса. Проходил «срочку» в Оренбургской области. После армии работал в доме отдыха и в гостиничных комплексах.
С 2015-го года мужчина служил по контракту в седьмой Российской военной базе в Абхазии командиром орудия. С марта по август 2022 года принимал участие в СВО, командовал артиллерийским орудием. Был представлен к награждению Орденом Мужества. В октябре прошлого года снова ушел в зону проведения спецоперации добровольцем. Служил стрелком в штурмовом отряде. Его не стало год назад — 11 декабря 2023-го.
Родные и близкие вспоминают Ильнура Баймухаметова как дружелюбного, отзывчивого, и веселого человека, который всегда старался помогать всем, даже иногда в ущерб себе.
— Помогал финансово участникам СВО, работая вахтовым методом. Любил играть в хоккей, был лучшим вратарем Абзаковской молодежной хоккейной команды. От лица всех белоречан выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Ильнура Газизовича. Мы горюем вместе с вами в эти тяжелые дни, крепитесь. Сил вам и терпения. Память об Ильнуре будет жить вечно в наших сердцах, — заявил Андрей Иванюта.
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