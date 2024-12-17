Осколки при взрыве самоката, убившем генерала Кириллова, разлетелись на 100 метров

По данным Mash, автомобиль подогнали к дому несколько дней назад. ~Камеру развернули в сторону подъезда, а чтобы она не привлекала излишнего внимания, завернули в тряпку.~ Картинка транслировалась в сеть, преступники следили за входящими и выходящими из дома людьми. Когда в объективе камеры появились Игорь Кириллов и Илья Поликарпов, установленное на самокате взрывное устройство привели в действие. Звуки взрыва слышали за пару километров от места ЧП. ~Самокат же, возможно, припарковал случайный мужчина. Вероятно, он «выполнял заказ» и не подозревал, что и кому доставляет, уточнил Mash. Теперь правоохранители ищут этого человека.~