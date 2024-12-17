Отключение мобильного интернета в Крыму — что будет со связью

Во вторник в мининформе сообщили, что с 17 декабря в Крыму возможны отключения мобильного интернета. Это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова, пояснили в ведомстве. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.