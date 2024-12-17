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Отключение мобильного интернета в Крыму — что будет со связью

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в Крыму. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в мининформе сообщили, что с 17 декабря в Крыму возможны отключения мобильного интернета. Это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова, пояснили в ведомстве. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.

«Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать», — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма.

«Это касается любых операторов полуострова, материка и новых (исторических) регионов. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будет работать)», — добавил он.

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