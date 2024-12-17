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ОСВОД: тело без вести пропавшего жителя Минского района найдено в Свислочи

ОСВОД нашел в Свислочи тело без вести пропавшего жителя Минского района.

Источник: Комсомольская правда

ОСВОД сообщил, что тело без вести пропавшего жителя Минского района найдено в Свислочи. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

В сообщении говорится, что 17 декабря 2024 года в Минске специалисты обследовали дно реки Свислочь вдоль улицы Ленина с целью обнаружения без вести пропавшего жителя Минского района 1980 года рождения.

«Пропавший мужчина найден сегодня утонувшим, вероятная причина гибели — падение в воду», — рассказали в ОСВОД.

Также сказано о том, что будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.

Тем временем минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Спортивной».

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