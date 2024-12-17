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Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

В Крыму для обеспечения безопасности жителей со вторника, 17 декабря, возможны отключения мобильного интернета. Об этом 17 декабря сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета. Все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин направил обращение на имя главы Роскомнадзора (РКН) Андрея Липова, где предложил уведомлять россиян об отключениях интернета в случае, например, учений. Депутат уверен, что если не только организации, но и граждане будут заранее знать о перебоях с доступом в Сеть, то они смогут лучше подготовиться и столкнутся с меньшим количеством неудобств, обеспечивая свои личные и профессиональные потребности.

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