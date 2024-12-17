Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ярослав Самылин направил обращение на имя главы Роскомнадзора (РКН) Андрея Липова, где предложил уведомлять россиян об отключениях интернета в случае, например, учений. Депутат уверен, что если не только организации, но и граждане будут заранее знать о перебоях с доступом в Сеть, то они смогут лучше подготовиться и столкнутся с меньшим количеством неудобств, обеспечивая свои личные и профессиональные потребности.