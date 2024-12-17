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В Ростовской области благодаря прокуратуре отремонтировали детскую площадку

В Красносулинском районе детскую площадку отремонтировали после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области благодаря прокуратуре отремонтировали детскую площадку. Об этом сообщили в региональном ведомстве 17 декабря.

По предварительной информации ведомства, местная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что состояние игровой площадки на улице Полевой в поселке Октябрьском не соответствовало нормам. Площадка имела множество дефектов и повреждений. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.

— Прокуратурой главе администрации сельского поселения внесено представление. После вмешательства прокуратуры детская площадка отремонтирована, — прокомментировали в региональном ведомстве.