В Ростовской области благодаря прокуратуре отремонтировали детскую площадку. Об этом сообщили в региональном ведомстве 17 декабря.
По предварительной информации ведомства, местная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что состояние игровой площадки на улице Полевой в поселке Октябрьском не соответствовало нормам. Площадка имела множество дефектов и повреждений. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.
— Прокуратурой главе администрации сельского поселения внесено представление. После вмешательства прокуратуры детская площадка отремонтирована, — прокомментировали в региональном ведомстве.