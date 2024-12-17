В Ростовской области благодаря прокуратуре отремонтировали детскую площадку

По предварительной информации ведомства, местная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что состояние игровой площадки на улице Полевой в поселке Октябрьском не соответствовало нормам. Площадка имела множество дефектов и повреждений. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.