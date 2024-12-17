Создан тест для оценки способности ИИ понимать мемы и культурный контекст

«Это яркий пример тех проектов, для реализации которых мы создали Центр междисциплинарных исследований в стенах МФТИ. Это особенно актуально при исследовании больших языковых моделей, которые сейчас у всех на слуху. Мы все понимаем, что это что-то новое, но мы еще изучаем то, каких результатов можно добиться при их помощи, как можно интерпретировать их ответы. Работа на этом фронтире — крайне интересная и важная для нас задача», — заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.