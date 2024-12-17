Создан тест для оценки способности ИИ понимать мемы и культурный контекст

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские лингвисты, культурологи и математики разработали подход, который позволяет оценивать способность больших языковых моделей понимать мемы и отвечать на вопросы, подразумевающие знание определенных культурных и языковых стереотипов. Лучше всего себя в этом испытании показали нейросети GPT-4, Claude и LLaMA, сообщили ученые на презентации проекта «Культурные замеры больших языковых моделей» в МФТИ.
«Это яркий пример тех проектов, для реализации которых мы создали Центр междисциплинарных исследований в стенах МФТИ. Это особенно актуально при исследовании больших языковых моделей, которые сейчас у всех на слуху. Мы все понимаем, что это что-то новое, но мы еще изучаем то, каких результатов можно добиться при их помощи, как можно интерпретировать их ответы. Работа на этом фронтире — крайне интересная и важная для нас задача», — заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
По его словам, для оценки культурно-лингвистических способностей больших языковых моделей и прочих продвинутых нейросетей в рамках Физтеха была создана большая научная команда под руководством профессора НИУ ВШЭ Максима Кронгауза. Возглавляемая им исследовательская группа Центра междисциплинарных исследований МФТИ разработала набор инструментов и подход, позволяющий всесторонне оценивать способность ИИ воспринимать мемы и культурный контекст.
По словам исследователей, наличие такой способности у больших языковых моделей особенно важно для их применения на территории России, так как для современного российского общества характерна высокая «мозаичность», связанная с переплетением глобальных и локальных культурных трендов и стилей жизни. Для того, чтобы люди из разных культурных общностей могли комфортно работать с ИИ, нейросети должны понимать, что имеют в виду пользователи, и говорили с ними на «одном языке».
Экзамен по «мемологии» для нейросетей.
Для проверки подобных способностей у существующих систем ИИ профессор Кронгауз и его коллеги выделили восемь ключевых культурных типов, характерных для российской культурной действительности. Опираясь на эти категории, ученые подготовили наборы характерных стереотипов, цитат из книг, фраз из фильмов и разных мемов, которыми обычно оперируют представители этих культурных типов, и использовали их для составления набора из 400 тестовых заданий, которые должны были решить системы ИИ.
К примеру, ученые предложили нейросетям дать ответ на вопрос, «что сделал дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог», или назвать «должность» Мойдодыра и объяснить, как на жизнь людей влияет «ретроградный Меркурий». Подобным образом российские исследователи оценили способности десяти наиболее продвинутых зарубежных больших языковых моделей, в том числе нескольких вариаций системы GPT-4, ее предшественника GPT-3.5, LLaMA и других ИИ.
Проведенные учеными тесты показали, что лучше всего с этой задачей справились разные вариации системы GPT-4, которым удалось правильно ответить на большинство вопросов исследователей. Второе место заняла большая языковая модель Claude 3.5, которая совсем незначительно, на 1−2%, уступила разным вариациям GPT-4. Также в тройку лидеров вошла система LLaMA, тогда как все остальные популярные зарубежные системы, в том числе Google Gemini, Qwen, Command-R, GPT-3.5 и Mistral заметно хуже справились с распознаванием мемов и языковых стереотипов.
«Наша идея состояла в том, чтобы не научить большие языковые модели распознавать эти культурные коды, а проверить, смогут ли их “чистые” версии вести себя в таких ситуациях как люди. Иными словами, мы никак не модифицировали эти алгоритмы и не тренировали их на каких-то специфичных наборах данных. Результаты подобных тестов помогают нам определить, насколько ИИ готовы к кооперации с разными типами людей», — подытожил ведущий научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований МФТИ Валерий Шульгинов.