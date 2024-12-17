Между Ростовом и Таганрогом в новогодние праздники запустят ретро-поезд. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Согласно опубликованной информации, в новогодние праздники начнет курсировать поезд на паровозной тяге «Таганрогский экспресс». Он совершит рейсы по маршруту Ростов-Таганрог-Ростов. Так, жители и гости Ростовской области смогут путешествовать 28 и 29 декабря этого года, а также на 3,4 и 5 января следующего.
Кроме того, для пассажиров организуют праздничную программу. Гостей на вокзале в донской столице встретят аниматоры, а во время поездки будут проводиться конкурсы.