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Между Ростовом и Таганрогом в новогодние праздники запустят ретро-поезд

Жители Ростовской области смогут путешествовать на ретро-поезде в новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

Между Ростовом и Таганрогом в новогодние праздники запустят ретро-поезд. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Согласно опубликованной информации, в новогодние праздники начнет курсировать поезд на паровозной тяге «Таганрогский экспресс». Он совершит рейсы по маршруту Ростов-Таганрог-Ростов. Так, жители и гости Ростовской области смогут путешествовать 28 и 29 декабря этого года, а также на 3,4 и 5 января следующего.

Кроме того, для пассажиров организуют праздничную программу. Гостей на вокзале в донской столице встретят аниматоры, а во время поездки будут проводиться конкурсы.