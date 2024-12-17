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Следовавший из Уфы в Оренбург пассажирский автобус угодил в кювет

На дороге Уфа-Оренбург попал в кювет автобус с 18 пассажирами.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 17 декабря, в Башкирии произошел инцидент с пассажирским автобусом. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ЧП случилось на 226 километре дороги Уфа-Оренбург. Автобус с 18 пассажирами по неизвестной пока еще причине съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Водитель не смог сам выбраться из автобуса. На помощь гражданам были направлены сотрудники ГАИ и дорожных служб.

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