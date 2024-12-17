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В Гродно сотрудники магазина нашли ящерицу в ящике с хурмой и отдали в зоопарк

Сотрудники магазина нашли ящерицу в ящике с хурмой и отдали ее в Гродненский зоопарк.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно сотрудники магазина нашли ящерицу в ящике с хурмой и отдали в зоопарк. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале Гродненского зоопарка.

Сообщается, что несколько дней назад в зоопарк обратились работники одного из магазинов Гродно.

«Их интересовало: не могли бы мы забрать… ящерицу», — отметили в зоопарке.

Выяснилось, что в коробке с хурмой продавцами была обнаружена маленькая рептилия. Предполагается, что ящерица прибыла в Беларусь с партией фруктов, пряталась среди плодов до того момента, пока ее не нашли.

В зоопарке уточнили, что ящерицу приютили и добавили, что «туристом» оказался средиземноморский домовой геккон. Его поселили в павильоне «Террариум». Говорится, что рептилия довольно быстро освоилась на новом месте, сейчас чувствует себя хорошо, лакомится насекомыми. Кроме того, геккон успел перелинять.

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