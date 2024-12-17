В Гродно сотрудники магазина нашли ящерицу в ящике с хурмой и отдали в зоопарк

В зоопарке уточнили, что ящерицу приютили и добавили, что «туристом» оказался средиземноморский домовой геккон. Его поселили в павильоне «Террариум». Говорится, что рептилия довольно быстро освоилась на новом месте, сейчас чувствует себя хорошо, лакомится насекомыми. Кроме того, геккон успел перелинять.