Каток в волгоградском парке работает при плюсовой температуре

В последние пару дней в областном центре довольно тепло, но это никак не сказалось на работе катка в ЦПКиО. Благодаря холодильным установкам, он может принимать любителей покататься на коньках при температуре до +10 без яркого солнца.
Это действует следующим образом. В состоящую из гибких трубок систему закачивают охлаждающую жидкость и подключают к холодильному оборудованию. Причем при такой технологии качество льда абсолютно не страдает.
За содержание холодильных установок отвечают технические службы. Когда происходят резкие перепады температуры, нагрузка на оборудование увеличивается, поэтому специалисты ежедневно проверяют его исправность.
Напомним, каток в ЦПКиО открылся 4 декабря и пользуется большой популярностью среди волгоградцев и гостей города. Площадь ледовой площадки составляет 2500 кв. м, одновременно она может принять 500 человек.