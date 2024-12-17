В Ростове суд приговорил к десяти годам лишения свободы пособника террористов

Ростовский суд приговорил к колонии пособника исламских террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда 17 декабря.
Согласно опубликованной информации, в 2020 году мужчина посмотрел пропагандистские ролики в Интернете. После чего, начал разделять идеологию радикальных исламистов. Он решил заниматься сбором денег для запрещенных организаций. В начале этого года он изготовил наркотическое вещество, которое хранил для личного использования. Когда об этом узнали правоохранители, то мужчину задержали.
В отношении него возбудили уголовные дела по двум статья. Суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима, два из которых он будет отбывать в тюрьме.