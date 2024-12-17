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Ростовским родителям советуют снизить уровень стресса к Новому году

Родителям дали советы, как не разочаровать ребенка во время Нового года.

Источник: Комсомольская правда

Ростовским родителям дали советы, как не разочаровать ребенка во время Нового года. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на социолога Арсена Даллакяна.

По словам эксперта, во время подготовки к Новому году необходимо постараться снизить уровень стресса. Нервозное состояние взрослых в предновогодний период передается и детям.

— Елка может быть неидеальной, мандарины — несладкие, стол — не самый красивый, подарки куплены не те — ничего страшного, все можно исправить. Кроме потраченного времени на суету, — рассказал эксперт.

Многие люди перед новогодними праздниками излишне суетятся и куда-то спешат, когда нужно расслабиться и просто радоваться предстоящему отдыху с семьей.