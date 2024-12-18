В Волгограде открылся студенческий форум «Нулевой километр»

Новый виток туризма.
Главная задача форума — поддержать начинающих специалистов туристической сферы, ознакомить их со всеми нюансами будущей профессии.
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы развивать не только туристическую инфраструктуру, но и кадровый потенциал для нее, — сказала председатель регионального комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова. — Форум станет площадкой для обмена опытом, генерации новых идей и определения траекторий развития туризма в Волгоградской области».
Для участников форума подготовлена насыщенная образовательная программа. Студенты примут участие в мастер-классах от экспертов отрасли, семинарах и круглых столах, их научат планировать туристические маршруты. Также участники форума смогут пройти специальную самодиагностику, оценить свой личностный потенциал и мотивацию, определить карьерные предпочтения.
«У ребят есть уникальная возможность послушать и получить практические советы от лучших профессионалов отрасли, — отметила заместитель председателя регионального комитета экономической политики и развития Елена Курносова. — Туризм — одна из самых динамично развивающихся отраслей, здесь никогда не будет скучно, всегда есть возможность расширять границы для применения своих знаний и навыков. Волгоградская область уникальна тем, что в ней представлены все виды туризма. И везде можно найти себя».
В число спикеров вошли федеральные эксперты, туроператоры, экскурсоводы, сотрудники образовательных организаций, отельеры и рестораторы.
«Такие встречи со студентами полезны потенциальным работодателям, — считает специалист по подбору и адаптации персонала Анастасия Прудаева. — Они дают возможность ближе и в неформальной обстановке познакомиться с потенциальными сотрудниками. Ребята могут рассказать о себе, а представители компаний — ответить на их вопросы».
Кладезь знаний.
Форум начался с панельной дискуссии «Какое оно — будущее волгоградского туризма?». Далее молодые люди разошлись по тематическим секциям.
«Я рада получить здесь новые знания. Спикеры дают очень ценную информацию. Я хочу, чтобы туризм в Волгоградской области развивался и чтобы к нам приезжали путешественники», — сказала студентка колледжа ресторанного сервиса и торговли Виктория Ермолаева.
«Форум помогает почерпнуть новые идеи. Туризм — это мобильная сфера, она должна всегда развиваться — конечно, учитывая особенности нашего региона», — поделилась студентка колледжа им. Гагарина Мария Морозова.
«Будущее туризма я связываю с внедрением новых технологий. Благодаря им туристам будет проще посещать достопримечательности», — считает ее одногруппница Анастасия Шарапова.
Напомним, задачи по созданию новых объектов инфраструктуры гостеприимства и подготовки кадров для туристической отрасли на профильной стратегической сессии поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Туризм — одна из важнейших сфер для поддержки экономики в регионе. Продуктивно работает Туристический информационный центр Волгоградской области. Он занимается предоставлением оперативной информации путешественникам и помощью в составлении маршрутов. В нем можно получить справочную информацию о коллективных средствах размещения, транспортной инфраструктуре и точках общественного питания. На базе ТИЦ также действует ресурсный центр для экскурсоводов. Благодаря ему гиды могут повышать свой профессиональный уровень.