В Волгограде открылся студенческий форум «Нулевой километр»

«У ребят есть уникальная возможность послушать и получить практические советы от лучших профессионалов отрасли, — отметила заместитель председателя регионального комитета экономической политики и развития Елена Курносова. — Туризм — одна из самых динамично развивающихся отраслей, здесь никогда не будет скучно, всегда есть возможность расширять границы для применения своих знаний и навыков. Волгоградская область уникальна тем, что в ней представлены все виды туризма. И везде можно найти себя».