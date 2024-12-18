Волгоградских школьников предупредили об опасности выхода на лед

Сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области в своем ТГ-канале напомнили, что водоемы в любое время года привлекают множество детей, и важной задачей спасателей является предупреждение об опасностях, которые могут скрываться под слоем льда.
Инспекторы ГИМС подчеркнули, что безопасный лед существует только в холодильнике. Они также поделились рекомендациями, как действовать, если все-таки провалился под лед.
Важно не паниковать и сразу же звать на помощь. Следует повернуться в сторону, откуда пришел, где лед уже выдержал твой вес. Затем нужно поочередно вытащить ноги из воды и двигаться к берегу ползком или перекатываясь.