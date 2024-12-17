Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчан предупредили об опасности бенгальских огней

Врач рассказал ростовчанам о неочевидной опасности салютов и бенгальских огней.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали о неочевидной опасности салютов и бенгальских огней. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на врача Дмитрия Кузьмина.

По словам эксперта, бенгальские огни и салюты могут вызвать приступ эпилепсии при наличии фотоинтенсивности. Медик отметил, что это склонность к приступам эпилепсии, которые вызываются зрительными стимулами.

— Фотосенситивность часто встречается при эпилепсии, но самой по себе эпилепсией не является, — пояснил невролог, — уточнил эксперт.

Это явление распространено среди 2% населения — это один из четырех тысяч человек. Поэтому необходимо быть внимательнее и осторожнее.