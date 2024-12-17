Ростовчан предупредили об опасности бенгальских огней

Ростовчанам рассказали о неочевидной опасности салютов и бенгальских огней. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на врача Дмитрия Кузьмина.
По словам эксперта, бенгальские огни и салюты могут вызвать приступ эпилепсии при наличии фотоинтенсивности. Медик отметил, что это склонность к приступам эпилепсии, которые вызываются зрительными стимулами.
— Фотосенситивность часто встречается при эпилепсии, но самой по себе эпилепсией не является, — пояснил невролог, — уточнил эксперт.
Это явление распространено среди 2% населения — это один из четырех тысяч человек. Поэтому необходимо быть внимательнее и осторожнее.