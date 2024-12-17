Белоруска придумала, как делать кошельки и ремни из чайного гриба

По словам учащейся, вместе с руководителем они начали изучать мировые тенденции и поняли, что идея является уникальной, полностью белорусской. В свою очередь, заместитель директора по учебно-методической работе школы Елена Пискунова обратила внимание на то, что чайный гриб — это биопленка, которая практически полностью состоит из целлюлозы. Она добавила, что процесс сушки дал возможность добиться эластичности материала, но биопленка оставалась абсолютно неустойчивой к влаге.