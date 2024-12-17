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С 27 декабря по 9 января в Башкирии будет действовать особый противопожарный режим

В Башкирии на новогодних праздниках введут особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на новогодних праздниках введут особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение утвердило правительство республики.

Режим будет действовать с 27 декабря по 9 января, его вводят для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.

На почти две недели будет запрещено проводить культурно-массовых мероприятия на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности и создающих угрозу жизни и здоровью. Также будет нельзя разводить открытый огонь в местах, которые специально не оборудованы.

В Государственном комитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям попросили граждан и гостей республики прислушаться к указанным запретам, чтобы не допустить возникновения пожаров и жертв.

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