Депутат призвал ограничить количество домашнего задания

По словам эксперта, нормативы не должны зависеть от того, сколько материала учитель успел объяснить. Также необходимо уменьшить количество домашних заданий на выходные и праздничные дни. Помимо домашней работы детям необходимо посещать кружки и спортивные секции. Кроме того, им важно находить время для общения со сверстниками.