Депутат призвал ограничить количество домашнего задания

Депутат нашел способ уменьшить объем домашнего задания в школах. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на депутата Анатолия Никитина.
— Необходимо ввести строгие нормативы в плане объемов домашнего задания, на подготовку которого школьники не будут тратить более 2,5 часа, — рассказал депутат.
По словам эксперта, нормативы не должны зависеть от того, сколько материала учитель успел объяснить. Также необходимо уменьшить количество домашних заданий на выходные и праздничные дни. Помимо домашней работы детям необходимо посещать кружки и спортивные секции. Кроме того, им важно находить время для общения со сверстниками.