Беда не одна: Анна Седокова находится в состоянии аффекта после смерти бывшего мужа

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову госпитализировали. Об этом «Известиям» сообщила представитель певицы. Это произошло после смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тимма и обрушившегося на нее впоследствии хейта в соцсетях — некоторые пользователи обвинили в случившемся артистку. Спортсмен был найден мертвым в ночь на 17 декабря в Москве. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью через неделю после развода с артисткой. Подробнее — в материале «Известий».
«Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы».
Анну Седокову госпитализировали по настоянию невролога после смерти ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тимма. Певица находится в состоянии аффекта и должна быть под наблюдением врачей. Об этом «Известиям» сообщила представитель артистки Анна Чернавских. Тем временем некоторые пользователи соцсетей обвиняют в случившемся именно Седокову.
Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре столицы в ночь на 17 декабря. По предварительным данным, он покончил с собой. Отмечается, что на телефоне Яниса стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона. Накануне в соцсетях баскетболист поздравил бывшую жену с днем рождения — 16 декабря Седоковой исполнилось 42 года. Певица прокомментировала страшную новость наутро, опубликовав эмоциональное видеообращение.
«Я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — призвала она в слезах.
Помимо двух дочерей у Анны Седоковой есть маленький сын Гектор — все ее дети от предыдущих отношений. О романе бывшей солистки группы «ВИА Гра» и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стало известно в 2019 году, а через год пара поженилась. Отношения простыми не были — супруги нередко ссорились и, бывало, делились подробностями раздоров в соцсетях. В сентябре певица опубликовала пост, в котором сообщила о намерении развестись. «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим», — написала тогда звезда. В октябре она уже официально подала документы (информация об этом появилась в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы), а 9 декабря стало известно о расторжении ее третьего брака.
После новостей о смерти Тимма некоторые пользователи вместо слов поддержки начали писать оскорбления в адрес певицы и обвинять ее в том, что она разрушила карьеру спортсмена и довела его до самоубийства. Анна Седокова в итоге закрыла комментарии к своим публикациям в соцсетях, однако хейтеры продолжили на странице погибшего.
Фото: соцсети.
«Седокова увела его из семьи, потом поигралась, денег стало меньше у него, и не нужен он ей стал. Такой светлый парень был. Наивный, добрый…» — пишет один из пользователей.
«Молодому парню испортила жизнь», — считает другой.
В подобной ситуации месяцем ранее оказалась бывшая девушка экс-солиста британской группы One Direction Лиама Пейна, который скончался 16 октября. Фанаты затравили Майю Генри и тоже поспешили обвинить ее в смерти их кумира.
Люди в современном мире плохо переносят неопределенность, поэтому обвинить кого-то в том или ином событии обществу проще, чем просто принять ситуацию, рассуждает клинический психолог Наталья Иванова.
— Современность заточена на волны хейта, а возможность оставлять комментарии анонимно лишь подстегивает некоторых людей распространять его. Их негатив реально может быть никак не связан с Анной, — объяснила специалист.
Наталья Иванова рекомендовала в случаях хейта в социальных сетях устраивать цифровой детокс.
Фото: соцсети.
Солидарна с коллегой и психолог Наталья Наумова. По ее словам, в социальных сетях много людей с разным мнением, и важно помнить, что вне зависимости от того, что они пишут, это никак не меняет личность, и человек от их суждений хуже не становится. Психолог советует переживать утраты неспешно, шаг за шагом, не форсировать события. По ее словам, очень важно в такие моменты обратиться за помощью к специалисту.
— Если же такой возможности нет и человек вынужден справляться с потерей самостоятельно, то в первую очередь важно следить за дыханием, оно должно быть ровным, — отметила эксперт. — Также нужно уделять внимание чувствам, не держать их в себе, а давать им выйти — кричать или плакать при желании. Еще важно отслеживать переживания, фиксировать их, например, на бумаге или на диктофон. Затем перечитывать или переслушивать в более стабильном состоянии и стараться переосмыслить ситуацию.
Так, по словам психолога, человек сможет выйти из кризиса без ущерба для здоровья или же с минимальным.
Как спортсмены и знаменитости отреагировали на смерть Яниса Тиммы.
У Яниса Тиммы остался сын Кристиан от предыдущего брака. Его бывшая супруга Сана опубликовала их совместное фото с подписью «Мы всегда будем с теплотой помнить о тебе».
«Я всё думаю о произошедшем. Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. Но женщина бросила! Красивый парень, 32 года, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?» — написала телеведущая Лера Кудрявцева в своем блоге.
«Я просто не верю, что физически и психически здоровый человек (а он профессиональный спортсмен и им постоянно делают чекапы по здоровью) мог свести счеты с жизнью на трезвую! Просто не верю!!!» — написала, в свою очередь, бывшая жена рэпера Гуфа Айза.
Осенью 2024 года Янис Тимма принял участие в российском турнире Media Basket в составе команды «Аликсон», ее представители на запрос «Известий» ответили молчанием. В России баскетболист в разные годы выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Бывший агент Тиммы Станислав Рыжов выразил поддержку близким погибшего спортсмена.
— Помню его с молодости. Начали сотрудничать с 21−22 лет. Я запомнил его жизнерадостным, позитивным и на пике карьеры. Терпения всем близким, потому что понятно, какая волна сейчас обрушится на них. Прежде всего желаю им сил с этим справиться, — сказал Рыжов «Спорт-Экспрессу» и «Известиям».
Бывший тренер «Химок» Римас Куртинайтис назвал уход некогда подопечного большой потерей для баскетбола.
— Я в шоке. Он был таким молодым. У Тиммы был такой хороший взгляд на мир. Я тренировал его пару сезонов. Янис был хорошим баскетболистом. Мы разговаривали не как тренер с игроком, а как друзья. Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается… Это большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии. Последний раз мы общались лет пять назад. После я ушел из «Химок». А он позже был в Майами, сменил три команды, — вспомнил он в беседе с «Известиями».
По информации «СЭ», подмосковные «Химки» намерены почтить память погибшего в Москве Яниса Тиммы минутой молчания перед домашним матчем Суперлиги с «Иркутом» в среду, 18 декабря.