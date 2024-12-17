Беда не одна: Анна Седокова находится в состоянии аффекта после смерти бывшего мужа

Помимо двух дочерей у Анны Седоковой есть маленький сын Гектор — все ее дети от предыдущих отношений. О романе бывшей солистки группы «ВИА Гра» и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стало известно в 2019 году, а через год пара поженилась. Отношения простыми не были — супруги нередко ссорились и, бывало, делились подробностями раздоров в соцсетях. В сентябре певица опубликовала пост, в котором сообщила о намерении развестись. «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим», — написала тогда звезда. В октябре она уже официально подала документы (информация об этом появилась в электронной базе судов общей юрисдикции Москвы), а 9 декабря стало известно о расторжении ее третьего брака.