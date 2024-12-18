Что можно и нельзя делать в Саввин день 18 декабря на мужской праздник

Православная церковь 18 декабря вспоминает святого Савву. В народе принято праздновать Саввин день. Интересно, что в данный день, как и 17 сентября, когда отмечали Варварин день, ждут сильных морозов, холодов. Однако есть у праздника еще одно название — мужской праздник.
Что нельзя делать 18 декабря.
Под запретом находится работа. Не следует ругаться. Кроме того, нельзя 18 декабря ходить в лес. Предки верили, что можно заблудиться. Беременным женщинам нельзя мыть голову. Согласно приметам, подобное могло спровоцировать плохую память у ребенка.
Что можно делать 18 декабря.
По традиции, в указанный день было принято свататься. Считалось, что это предвещало счастливый брак. Также 18 декабря девушки начинались вышивать полотенце для своего суженого. Так, чем быстрее его вышить, тем ближе было замужество.
Согласно приметам, снег, тающий на замерзших окнах, говорил про потепление. Огонь красного цвета предвещает сильные морозы. А пение снегиря указывало о вьюге.
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