Белорус Вадим Галыгин и наставница «Фактор.BY» Ольга Бузова могут стать лучшими телеведущими России по итогам опроса «Комсомольской правды».
Посетители KP.RU могут проголосвать за предложенных номинантов в двух категориях — «Лучший, а номинантов в категориях “Лучший телеведущий 2024” и “Лучшая телеведущая 2024”. Примечательно, что среди мужчин-телезвезд присутствует и белорусский шоумен Вадим Галыгин. А в ряду ярких женщин на ТВ белорусы наверняка отметят участие наставницы телепроекта “Фактор.BY” Ольгу Бузову.
Добавим, что Вадим Галыгин, Ольга Бузова, а также регулярно выступающий в минском Музыкальном театре Марат Башаров также участвовали в опросе по итогам 2023 года.
Тем временем белорусский певец Руслан Алехно показал жену, дочь и родителей в своем новом клипе. А начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые за долгое время исполнил новую песню «Сладкий мед». Еще Национальная библиотека опубликовала уникальный документ из архива — репертуарный паспорт «Песняров», из которого следует, что так и не найдены песни «Пудзіла», «Нарач» и «Катюша».