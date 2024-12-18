Шик по-царски: Эрмитаж привез в Москву бриллианты и роскошные платья

— Так как российский двор ориентировался на европейскую моду, то Петр пригласил иностранных ювелиров. Жалованье их было выше, чем у отечественных мастеров, — рассказывает куратор выставки. — Если в Европе демонстрировали драгоценности в основном женщины, то в Петербурге их носили и мужчины. Украшали даже шляпы и обувь. Например, Безбородко называли «бриллиантовым князем». У него были наборы пуговиц, инкрустированных этим камнем. Однажды он чуть в обморок не упал, потому что взял табакерку не в комплекте с остальными сокровищами.