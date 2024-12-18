Каббала святоши: «Тартюф» в Театре наций бьет по больному

Телевизор работает еще громче, еще — и тут вдруг в финале Писарев настолько жестко и точно выдает знаменитый мольеровский финал с «богом из машины», что всё вновь переворачивается в глазах аудитории. Зритель Мольера вряд ли настолько остро, насколько мы сегодня, понимал в этот момент, что на самом деле произошло на наших глазах и что собой представляет во всех отношениях симпатичное семейство Оргона. И в этом моменте истины, в этой совершенной ясности вдруг проступает и гений Мольера, и то, как внимательно и мудро прочитал его Писарев, словно сделав «Тартюф» продолжением своего «Кабаре», которое он два года назад выпустил в Театре наций. И туда по-прежнему не так легко попасть, потому что, в отличие от отечественного кино, театр всё еще продолжает описывать действительность, чтобы мы могли узнать и себя со своими проблемами, и все соблазны, которым мы с такой охотой поддались.