Петербургские пловцы триумфально вернулись в родной город с чемпионата мира на короткой воде

«Я не вижу себя каким-то супер-пупер-победителем. То, что я выиграл, это было несколько дней назад, это всё закончилось. Сейчас наступает новое время, новая подготовка к новым соревнованиям», — заявил Мирон в разговоре с «Фонтанкой».