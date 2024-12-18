Петербургские пловцы триумфально вернулись в родной город с чемпионата мира на короткой воде

В общей сложности петербургские пловцы выиграли на этом чемпионате мира 12 медалей. Самым успешным оказался воспитанник школы «Экран» Мирон Лифинцев, ставший пятикратным чемпионом. На его счету две золотые медали в личных номерах программы, и три — в эстафетах.
«Я не вижу себя каким-то супер-пупер-победителем. То, что я выиграл, это было несколько дней назад, это всё закончилось. Сейчас наступает новое время, новая подготовка к новым соревнованиям», — заявил Мирон в разговоре с «Фонтанкой».
Также шесть медалей выиграл Кирилл Пригода (три золотые в эстафетах и три серебряные в эстафетах). Серебряная медаль на счету Евгении Чикуновой. Еще одно золото за эстафету привез Егор Корнев, он также помог команде установить мировой рекорд.
Напомним, что российская команда выступала в нейтральном статусе. Всего россияне выиграли десять медалей на чемпионате мира, заняв второе общекомандное место.