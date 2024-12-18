В рамках расследования дела Тимура Иванова арестован элитный Rolls-Royce

«Иванов оформил часть имущества на ООО “Гермес техно”, в частности, на балансе этой компании числились автомобили Rolls-Royce Ghost и Bentley Continental GT V8, а также десять мотоциклов. Первая из указанных выше машин была выпущена в 2004 году, стоимость подобных машин сейчас варьируется от десяти до 30 миллионов рублей. Bentley же была выпущена в 2014 году, её минимальная стоимость составляет 14 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.