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Костанаец выиграл суд против акимата

Суд обязал акимат произвести корректировку очереди истца на получение жилья из госфонда.

Суд восстановил жилищные права костанайца, являющегося сиротой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд. Иск был подан к отделу жилищных отношений акимата Костаная.

«Истец П. в 14-летнем возрасте остался сиротой. По распоряжению акима города Костанай опекуном назначена бабушка, которая позже скончалась. По заявлению опекуна истец П. поставлен на учёт нуждающихся в жилье по категории дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей в 2014 году», — рассказали в суде.

Суд установил, что в силу своего несовершеннолетнего возраста истец самостоятельно не имел возможности своевременно встать на учёт в качестве лица, нуждающегося в жилье, в 2000 году — год смерти родителей. А опекун в силу объективных причин осуществил постановку на учёт лишь в 2014 году. По данным суда, истец после смерти матери до совершеннолетия находился под опекой бабушки, его вины в несвоевременной постановке опекуном на учёт в качестве нуждающегося в жилье нет.

Суд иск удовлетворил и обязал акимат произвести корректировку очереди истца П. на получение жилья из госфонда. Решение не вступило в законную силу.