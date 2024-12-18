Костанаец выиграл суд против акимата

Суд установил, что в силу своего несовершеннолетнего возраста истец самостоятельно не имел возможности своевременно встать на учёт в качестве лица, нуждающегося в жилье, в 2000 году — год смерти родителей. А опекун в силу объективных причин осуществил постановку на учёт лишь в 2014 году. По данным суда, истец после смерти матери до совершеннолетия находился под опекой бабушки, его вины в несвоевременной постановке опекуном на учёт в качестве нуждающегося в жилье нет.