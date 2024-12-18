Врач Чернышова: синдром праздничного сердца может привести к смерти

Синдром праздничного сердца может стать причиной смерти. Как объяснила aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова, термин «праздничное сердце» предложили кардиологи еще в 1978 году.
«Под ним понимается ситуация, когда человек, обычно не злоупотребляющий алкоголем, все-таки пьет достаточно много спиртных напитков в ограниченное время, и это может привести к нарушению сердечного ритма, вплоть до смертельного исхода», — отметила эксперт.
В дни длительных праздников на фоне употребления алкоголя нередко возникают аритмии, и это огромная проблема. В целом, как подчеркнула Чернышова, если есть сердечно-сосудистые заболевания, то на фоне обильных застолий и злоупотребления спиртными напитками они могут обостриться. Врач обратила внимание на статистику, согласно которой в новогодние праздники происходит довольно много инфарктов миокарда.
«Люди склонны откладывать визит к врачу, предпочитая полежать в расчете на то, что “отпустит”. Здесь нужно помнить, что при жалобах, которые могут указывать на начало инфаркта миокарда или просто на сердечный приступ, на нарушения сердечного ритма нужно вызывать скорую и при необходимости ложиться в стационар», — резюмировала Чернышова.
Ранее врач объяснила, что инфаркт может замаскироваться под другие проблемы со здоровьем и начаться как резкий приступ зубной боли.