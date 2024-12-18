Врач Чернышова: синдром праздничного сердца может привести к смерти

«Люди склонны откладывать визит к врачу, предпочитая полежать в расчете на то, что “отпустит”. Здесь нужно помнить, что при жалобах, которые могут указывать на начало инфаркта миокарда или просто на сердечный приступ, на нарушения сердечного ритма нужно вызывать скорую и при необходимости ложиться в стационар», — резюмировала Чернышова.