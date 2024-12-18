Райдер процитировал «Звёздные войны», говоря о «таинственных» дронах

Официальный представитель Минобороны Соединённых Штатов Патрик Райдер прокомментировал ситуацию с «загадочными» беспилотниками, которые заметили над территорией страны.
Райдер использовал цитату из фильма «Звёздные войны».
«Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал: “Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете”», — сказал он.
Высказывание прозвучало в ходе брифинга.
Кроме того, представитель Пентагона отметил, что в Соединённых Штатах зарегистрировано свыше миллиона частных дронов, ежедневно «порядка 8,5 тысячи из них летают».
Он добавил, что большинство из них применяется для развлечения. Помимо этого, дроны используются в сферах архитектуры и сельского хозяйства.
При этом Райдер признал, что «ситуация, когда какие-то беспилотников могут использоваться для зловредной деятельности, тоже возможна».
Ранее избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «загадочные» беспилотные летательные аппараты, замеченные над территорией Соединённых Штатов, следует ликвидировать. Кроме того, он потребовал, чтобы действующие американские власти признались, что знают правду.