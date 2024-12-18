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Учёные нашли двойную звезду рядом с чёрной дырой в центре Млечного пути

Открытие увеличивает шанс на обнаружение планет в этом районе.

Источник: Аргументы и факты

Международная группа исследователей обнаружила двойную звезду неподалёку от сверхмассивной чёрной дыры Стрелец A*, расположенной в центре Млечного пути, информирует Европейская южная обсерватория.

«Международная группа исследователей обнаружила двойную звезду, вращающуюся вблизи Стрельца А*, сверхмассивной чёрной дыры в центре нашей галактики», — говорится в сообщении ESO.

Специалисты подчеркнули, что речь идёт о первом случае, когда «звёздная пара была обнаружена вблизи сверхмассивной чёрной дыры».

По словам учёных, двойная звезда обнаружена с помощью телескопа. Открытие «проливает свет» на понимание принципов «выживания» объектов вблизи чёрных дыр.

Исследователи также отметили, что данное открытие увеличивает шанс на обнаружение планет в этом районе. В материале уточняется, что планеты формируются вокруг относительно молодых звёзд.

Двухзвёздная система получила название D9. Она вращается вокруг Стрельца А* за 372 земных дня с погрешностью в трое суток. Расстояние от чёрной дыры составляет около 1,59 астрономической единицы. D9 находится в «сверхскоплении» S, состоящем из звёзд, а также G-объектов.

Ранее сообщалось, что британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных ударных звуковых волн, зарегистрированных на Земле из глубокого космоса.