Учёные нашли двойную звезду рядом с чёрной дырой в центре Млечного пути

Двухзвёздная система получила название D9. Она вращается вокруг Стрельца А* за 372 земных дня с погрешностью в трое суток. Расстояние от чёрной дыры составляет около 1,59 астрономической единицы. D9 находится в «сверхскоплении» S, состоящем из звёзд, а также G-объектов.