Потепление начинается: какая погода будет в Хабаровском крае 18 декабря

Об этом сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске днём −17…-15 градусов, к ночи похолодает до −23…-21 градуса. Без осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём −20…-18 градусов, к ночи похолодает до −30…-28 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Вяземском днём −17…-15 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
В Бикине днём −16…-14 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
В Советской Гавани днём −9…-7 градусов, к ночи похолодает до −18…-16 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём −14…-12 градусов, к ночи похолодает до −19…-17 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
В Охотске днём −13…-11 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.