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Потепление начинается: какая погода будет в Хабаровском крае 18 декабря

В среду, 18 декабря, на территории Хабаровского края начнётся постепенный рост температур и установится преимущественно ясная погода.

Сейчас в Таллахасси: +22° 2 м/с 78% 766 мм рт. ст. +20°
Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.

В Хабаровске днём −17…-15 градусов, к ночи похолодает до −23…-21 градуса. Без осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём −20…-18 градусов, к ночи похолодает до −30…-28 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Вяземском днём −17…-15 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

В Бикине днём −16…-14 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

В Советской Гавани днём −9…-7 градусов, к ночи похолодает до −18…-16 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −14…-12 градусов, к ночи похолодает до −19…-17 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

В Охотске днём −13…-11 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.