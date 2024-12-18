Рухнет, но не сразу: как будет обваливаться доллар, рассказал эксперт

На это обратил внимание известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, в реальности картина падения национальной валюты США будет выглядеть несколько иначе. В эфире радио «Говорит Москва» эксперт заявил о том, что в случае начала очередного глобального катаклизма курс доллара сначала резко взмоет вверх.
Это будет связано с тем, что, как объяснил специалист, все инвесторы, компании и физические лица, у которых будут «свободные» деньги, решат вложить их в наиболее понятный, ликвидный и консервативный актив, коим до сих пор является именно американский доллар.
А вот несколько позднее, по мере углубления мирового финансового кризиса, все начнут понимать, что на самом деле доллар уже «не жилец» и что все проблемы в экономике случились именно потому, что обрушилась многолетняя глобальная долларовая система.
Только после этого осознания оценка валюты США начнёт постепенно падать. В конечном итоге она обязательно рухнет, но это произойдёт не сразу. Окончательное «обнуление» доллара будет разбито на несколько отдельных и различных этапов, объяснил экономист.