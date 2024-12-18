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NYT: Маска и SpaceX проверяют из-за нарушений нацбезопасности

Расследования связаны с возможными нарушениями требований федеральной отчетности.

Источник: Аргументы и факты

Американские ВВС инициировали проверку против предпринимателя Илона Маска и его компании SpaceX. Подробности озвучили авторы газеты The New York Times со ссылкой на источники и внутренние документы компании.

Всего было осуществлено три проверки. Они касаются вопроса соблюдения правил, направленных на защиту национальной безопасности. Предполагается, что были ошибки в отчетности.

Главными инициаторами стали — генеральный инспектор министерства обороны и заместитель министра обороны по вопросам разведки и безопасности.

Ранее сообщалось, что у Маска нет доступа к секретным данным собственной компании. Сведения о грузах, которые SpaceX запускает в небо для военных и разведывательных агентств США, относятся к государственной тайне и доступны не всем сотрудникам ракетной компании, у которых есть допуск к секретной информации. При этом Илон Маск не входит в их число.