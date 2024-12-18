NYT: Маска и SpaceX проверяют из-за нарушений нацбезопасности

Ранее сообщалось, что у Маска нет доступа к секретным данным собственной компании. Сведения о грузах, которые SpaceX запускает в небо для военных и разведывательных агентств США, относятся к государственной тайне и доступны не всем сотрудникам ракетной компании, у которых есть допуск к секретной информации. При этом Илон Маск не входит в их число.