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Киев и США выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма.
Источник: Аргументы и факты

Украина, Соединённые Штаты и ФРГ выступили против резолюции Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.

Всего резолюцию не поддержали 53 государства. Помимо Киева, Вашингтона и Берлина «против» высказались Канада, Япония, Австралия, Грузия и большинство европейских стран, в том числе Франция и Венгрия.

Документ поддержали Сербия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Бразилия, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Израиль и другие государства.

Десять стран воздержались. В их число вошли число Мьянма, Швейцария и Турция.

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма. Документ утвердил Третий комитет ГА. «За» документ проголосовали 119 государств, 53 страны высказались против. Ещё десять воздержались.

Резолюция рекомендует государствам принять «надлежащие конкретные меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны».

Помимо этого, решительно осуждается применение «образовательных материалов и риторики», которые пропагандируют «расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация приветствует принятие ГА Организации Объединённых Наций резолюции против героизации нацизма.