Эксперт предрёк Новосибирску глобальное потепление через 100 лет

Климатолог Алексей Непомнящих прогнозирует для Новосибирска глобальное потепление через 100 лет. Тогда летом может установиться +42, а зимой всего −17. Об этом специалист заявил в интервью «Сиб.фм».
Вопрос изменения климата сегодня волнует многих: и учёных, и простых жителей. По словам Непомнящих, в настоящее время в атмосфере увеличивается объём углекислого газа — за последние 50 лет его концентрация выросла на 50%. «Сиб.фм» цитирует эксперта:
Как подсчитал Алексей Непомнящих, через век Новосибирск ждёт аномальная жара в 42 градуса выше ноля. Зима может стать малоснежной, тёплой и ветреной. Температура в среднем установится на отметке −17, как в столице страны.