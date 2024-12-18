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Эксперт предрёк Новосибирску глобальное потепление через 100 лет

Летом может быть +42, а зимой −17.

Сейчас в Таллахасси: +22° 2 м/с 78% 766 мм рт. ст. +20°
Источник: Агентство «Москва»

Климатолог Алексей Непомнящих прогнозирует для Новосибирска глобальное потепление через 100 лет. Тогда летом может установиться +42, а зимой всего −17. Об этом специалист заявил в интервью «Сиб.фм».

Вопрос изменения климата сегодня волнует многих: и учёных, и простых жителей. По словам Непомнящих, в настоящее время в атмосфере увеличивается объём углекислого газа — за последние 50 лет его концентрация выросла на 50%. «Сиб.фм» цитирует эксперта:

Как подсчитал Алексей Непомнящих, через век Новосибирск ждёт аномальная жара в 42 градуса выше ноля. Зима может стать малоснежной, тёплой и ветреной. Температура в среднем установится на отметке −17, как в столице страны.