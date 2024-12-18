Эксперт предрёк Новосибирску глобальное потепление через 100 лет

Вопрос изменения климата сегодня волнует многих: и учёных, и простых жителей. По словам Непомнящих, в настоящее время в атмосфере увеличивается объём углекислого газа — за последние 50 лет его концентрация выросла на 50%. «Сиб.фм» цитирует эксперта: