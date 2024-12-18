В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору киви

Как же правильно выбрать и хранить киви? Внимание нужно обращать на кожицу: она должна быть равномерного цвета (от зеленоватого до темно-коричневого), сухая, покрыта небольшими ворсинками, без морщин и вмятин. Хранить можно как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Перед этим мыть киви не нужно, так как после мытья плоды быстро загнивают.