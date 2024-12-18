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В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору киви

Обращать внимание нужно на кожицу.

Источник: Freepik

Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам о пользе киви. Эти плоды благоприятно влияют на работу щитовидной железы, укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, а также поддерживают здоровье сердца, сосудов, ЖКТ, мочеполовой и эндокринной систем. Кроме того, киви — природный антиоксидант, поэтому способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

Однако эксперты предостерегают, что киви — сильный аллерген. Людям с расстройствами пищеварения от продукта тоже нужно отказаться.

Как же правильно выбрать и хранить киви? Внимание нужно обращать на кожицу: она должна быть равномерного цвета (от зеленоватого до темно-коричневого), сухая, покрыта небольшими ворсинками, без морщин и вмятин. Хранить можно как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Перед этим мыть киви не нужно, так как после мытья плоды быстро загнивают.

здоровье