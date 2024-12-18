«Амур» в Хабаровске проиграл владивостокскому «Адмиралу»

— Игра была хорошая с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду. Когда работает вся пятёрка и выводит игрока на «один в ноль» и «два в один», и мы не можем использовать. Будем работать над этим, — прокомментировал после матча и.о. главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.