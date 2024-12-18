«Амур» в Хабаровске проиграл владивостокскому «Адмиралу»

В Хабаровске состоялся очередной матч между «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока. Обе команды внесли значительные изменения в составы после паузы. За «Амур» играл вернувшийся в строй голкипер Игорь Бобков, который не выступал полтора месяца, а «Адмирал» пополнили нападающие Шэйн Принс и Никита Сусуев, перешедшие из «Спартака», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Игра началась с преимущества «Амура». Уже на первой минуте Георгий Солянников получил две минуты штрафа за подножку, и хозяева реализовали большинство. Шайбу в ворота «Адмирала» отправил Алекс Броадхерст, воспользовавшись ошибкой соперника. В этот момент «Адмирал» играл в меньшинстве: Либор Шулак получил травму в столкновении с Владиславом Барулиным.
Уже на десятой минуте гости отыгрались. Виктор Балдаев был наказан буллитом, который не реализовал Джек Родуолд, но спустя шесть секунд Степан Старков забросил шайбу, сравняв счет. В концовке периода Старков ассистировал Егору Петухову, забившему в большинстве, и команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу «Адмирала», несмотря на то, что хозяева перебросали соперника.
После отдыха «Адмирал» усилил свое преимущество. Гутик имел реальный шанс забить, но Бобков спас команду. Вскоре Петухов забросил шайбу с неудобной руки, пробив голкипера «Амура». В середине периода «Амур» получил численное преимущество, но пропустил от Никиты Сошникова, который ушел от Кэмерона Ли и переиграл Игоря Бобкова. «Адмирал» забросил еще две шайбы в этом периоде несмотря на то, что «Амур» продолжал активно атаковать.
В третьем периоде «Амур» продолжал создавать моменты, но Андрей Мишуров демонстрировал великолепную игру. Девин Броссо имел отличный шанс забить, но Мишуров отразил его бросок ловушкой. «Амур» так и не смог сократить отставание. Итоговый счет — 4:1 в пользу владивостокского «Адмирала».
— Игра была хорошая с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду. Когда работает вся пятёрка и выводит игрока на «один в ноль» и «два в один», и мы не можем использовать. Будем работать над этим, — прокомментировал после матча и.о. главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
Следующую игру хабаровский «Амур» проведет в Новосибирске с местной «Сибирью» 21 декабря.