В Новосибирске «Авангард» одержал победу над «Сибирью» с итоговым счетом 5:3

Матч, прошедший в Новосибирске, завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.
В составе «Сибири» шайбы забросили Григорий Белоусов на 20-й минуте, Владислав Кара на 29-й и Тревор Мерфи на 35-й. «Авангард» ответил голами Дамира Шарипзянова (4-я минута), Эмиля Галимова (14), Райана Меркли (38), Николая Прохоркина (59) и Семена Чистякова (60).
Нападающий «Сибири» Сергей Широков сделал результативную передачу, что позволило ему стать восьмым игроком в истории КХЛ, отдавшим 300 голевых пасов. Это была третья победа «Авангарда» над «Сибирью» в этом сезоне, что увеличивает преимущество омского клуба в личных встречах до 3:1.
«Волки» одержали третью победу подряд и с 34 очками после 34 матчей занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», имея 29 очков после 33 игр, располагается на десятом месте.
В следующем матче «Сибирь» встретится с хабаровским «Амуром» 21 декабря, а «Авангард» на два дня раньше сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика».