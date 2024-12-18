В Новосибирске «Авангард» одержал победу над «Сибирью» с итоговым счетом 5:3

Нападающий «Сибири» Сергей Широков сделал результативную передачу, что позволило ему стать восьмым игроком в истории КХЛ, отдавшим 300 голевых пасов. Это была третья победа «Авангарда» над «Сибирью» в этом сезоне, что увеличивает преимущество омского клуба в личных встречах до 3:1.