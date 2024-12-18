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Новосибирским школьникам озвучили даты новогодних каникул

Минпросвещения уточнило даты.

Источник: Комсомольская правда

В Минпросвещения озвучили даты новогодних каникул для школьников. Согласно данным на официальном сайте министерства, в большинстве школ каникулы пройдут с 30 декабря по 12 января включительно. Это касается школ, которые обучаются по четвертям.

Если в образовательном учреждении система обучения выстроена по модулям или триместрам, тогда ученики будут отдыхать с 29 декабря по 8 января, а потом с 15 по 24 февраля.

Ранее КП-Новосибирск публиковала подробную афишу мероприятий на новогодние праздники 2024−2025 в Новосибирске. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть на январских праздниках.

образование