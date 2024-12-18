Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций утвердила резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма, документ поддержали 119 государств.
Резолюцию утвердил Третий комитет Генассамблеи.
В документе осуждается использование «образовательных материалов и риторики», которые пропагандируют «расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений».
Кроме того, государствам рекомендуется принять меры «для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны».
53 страны высказались против. Ещё десять государств воздержались.
В число воздержавшихся вошли Мьянма, Швейцария и Турция. Против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали Украина, Соединённые Штаты, Италия, а также ФРГ.
Документ поддержали Сербия, Израиль, Казахстан, Бразилия и другие страны.