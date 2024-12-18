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Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Документ поддержали 119 государств, против проголосовали Украина, США и ФРГ.
Источник: Аргументы и факты

Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций утвердила резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма, документ поддержали 119 государств.

Резолюцию утвердил Третий комитет Генассамблеи.

В документе осуждается использование «образовательных материалов и риторики», которые пропагандируют «расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений».

Кроме того, государствам рекомендуется принять меры «для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны».

53 страны высказались против. Ещё десять государств воздержались.

В число воздержавшихся вошли Мьянма, Швейцария и Турция. Против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали Украина, Соединённые Штаты, Италия, а также ФРГ.

Документ поддержали Сербия, Израиль, Казахстан, Бразилия и другие страны.